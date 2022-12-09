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Супруга Виктора Бута сообщила, что мужчина крайне истощен после тюрьмы

Елизавета Потейчук
13:12 09.12.2022
Алла также отметила, что Виктор выдерживал условия в американской тюрьме только благодаря несгибаемому характеру.
Супруга Виктора Бута сообщила, что мужчина крайне истощен после тюрьмы
© Фото: РИА Новости
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Супруга российского бизнесмена Виктора Бута по имени Алла рассказала, что ее муж, вернувшийся в Россию после обмена заключенными между РФ и США, находится в состоянии крайнего физического и нервного истощения. В настоящее время мужчине требуется медицинская помощь.

«Виктор очень истощен и нервно, и физически. Мне больно смотреть на него. По сравнению с тем, как он выглядел три года назад, когда мы с дочерью ездили в США и месяц жили в городке Мэрион, посещая Виктора в тюрьме, сейчас он выглядит совершенно иначе. Мы ведь эти три года общались только по телефону, не видя друг друга», - сказала Алла Бут в беседе с РИА Новости.

Алла также отметила, что Виктор выдерживал условия в американской тюрьме только благодаря несгибаемому характеру. Кроме того, женщина отметила, что на состоянии Виктора сказалась долгая болезнь в этом году, когда мужчине в течение полугода не могли поставить диагноз, потому что к Буту не пускали врачей, ссылаясь на ковидные ограничения в тюремной системе США.

Обмен заключенными между Россией и США состоялся 8 декабря 2022 года. Предпринимателя Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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