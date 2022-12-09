В стране и мире СБУ подозревает ректора Почаевской семинарии УПЦ в «антиукраинской деятельности» Елизавета Потейчук Священнослужитель подозревается по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. © Фото: СБУ Читайте нас на: Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что подозревает ректора Почаевской духовной семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Шумского Иова (мирское имя - Виктор Смакоуз) в осуществлении «антиукраинской деятельности». По данным СБУ, священнослужитель использовал анонимную страницу в Facebook*, где рассылал сообщения, которыми «унижал национальную честь и достоинство украинцев». «В настоящее время архиепископу поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Ранее священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Луганской области приговорили к 12 годам заключения. * Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика