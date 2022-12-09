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Путин отметил очевидную тенденцию к снижению инфляции в России

Елизавета Потейчук
12:26 09.12.2022
Российские макроэкономические показатели так или иначе влияют на экономики стран ЕАЭС, отметил президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин констатировал очевидную тенденцию на снижение инфляции в стране. С таким заявлением глава государства выступил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

«У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели российской экономики так или иначе влияют на экономики наших стран», - сказал президент.

Напомним, в саммите принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также премьер-министры Армении и Узбекистана. В ходе мероприятия планируется обсуждение инициативы РФ о создании газового союза с Казахстаном и Узбекистаном.

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