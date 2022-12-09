В стране и мире Путин отметил очевидную тенденцию к снижению инфляции в России Елизавета Потейчук Российские макроэкономические показатели так или иначе влияют на экономики стран ЕАЭС, отметил президент. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин констатировал очевидную тенденцию на снижение инфляции в стране. С таким заявлением глава государства выступил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. «У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели российской экономики так или иначе влияют на экономики наших стран», - сказал президент. Напомним, в саммите принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также премьер-министры Армении и Узбекистана. В ходе мероприятия планируется обсуждение инициативы РФ о создании газового союза с Казахстаном и Узбекистаном. Экспертное мнение и аналитика