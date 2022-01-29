Опубликованы кадры из дома под Архангельском, где во время пожара погибли пять человек

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое внутри одной из квартир жилого дома в Архангельской области, где в ночь на 29 января произошел пожар, унесший жизни пяти человек. На записи видно, как сотрудники экстренных служб заходят внутрь пострадавшего от огня помещения. В кадр также попадают беспорядок в подъезде и сильно обгоревшие предметы быта.

Трагедия произошла минувшей ночью в городе Плесецк. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже жилого дома. В результате ЧП погибла 37-летняя женщина и ее четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет. Согласно предварительным данным, все они отравились продуктами горения.

По одной из версий, пламя могло возникнуть из-за неисправной электропечи. Другие жильцы дома при пожаре не пострадали и были вовремя эвакуированы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.