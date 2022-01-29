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В Архангельской области возбуждено дело после гибели многодетной семьи при пожаре

Ян Брацкий
09:27 29.01.2022
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправная электрическая плита в квартире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
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Пятеро человек включая четверых детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельской области. Трагедия произошла накануне ночью в городе Плесецк. Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.

«Обнаружены тела 37-летней женщины и четверых ее малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет. Предварительная причина их смерти - отравление продуктами горения», - говорится в заявлении на официальном сайте СК ФР по региону.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и проводят необходимые экспертизы.

«По предварительной информации, семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально- опасном положении. В связи с изложенным, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики», - говорится на сайте ведомства.

По одной из версий, огонь мог вспыхнуть из-за неисправной электропечи. Другие жильцы дома при пожаре не пострадали и были вовремя эвакуированы. Возбуждено уголовное дело.

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