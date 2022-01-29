Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 40%

Заполненность газом европейских подземных хранилищ (ПХГ) опустилась ниже 40%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). На текущий момент в ПХГ закачано примерно 42,8 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 15,9 миллиардов кубов ниже прошлогодних запасов за аналогичный отрезок времени, пишет ТАСС. Таким образом, уровень заполненности хранилищ составляет 39,65%.

Наибольший дефицит отмечается в Австрии, Нидерландах и Бельгии. Газовый кризис в Европе разразился некоторое время назад, когда стоимость одного кубического метра газа подскочила до двух тысяч долларов.

При этом, российские поставщики полностью выполняют свои контактные обязательства. Об этом ранее заявляли в «Газпроме», это признают и в ЕС. Причина ценовой лихорадки - отсутствие долгосрочных контактов с поставщиком. Об этом не так давно еще раз напомнил вице-премьер России Александр Новак. От отметил, что Москва готова увеличить и добычу природного газа и его поставки потребителям на Западе, но для этого нужны соответствующие контрактные гарантии.

В то же время, отметил вице-премьер, это не быстрый процесс, так как политика Евросоюза была направлена на сокращение спроса. Кроме того, Новак предположил, что период высоких цен на газ в Европе завершится, как только сформируется достаточное предложение и будут созданы достаточные запасы в подземных хранилищах для того, чтобы надежно проходить зимний период.