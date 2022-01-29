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Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 40%

Ян Брацкий
12:33 29.01.2022
Наиболее острый дефицит испытывает Австрия (23,26%), Нидерланды (27,49%) и Болгария (32,92%).
Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 40%
© Фото: "Газпром"
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Заполненность газом европейских подземных хранилищ (ПХГ) опустилась ниже 40%. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). На текущий момент в ПХГ закачано примерно 42,8 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 15,9 миллиардов кубов ниже прошлогодних запасов за аналогичный отрезок времени, пишет ТАСС. Таким образом, уровень заполненности хранилищ составляет 39,65%.

Наибольший дефицит отмечается в Австрии, Нидерландах и Бельгии. Газовый кризис в Европе разразился некоторое время назад, когда стоимость одного кубического метра газа подскочила до двух тысяч долларов.

При этом, российские поставщики полностью выполняют свои контактные обязательства. Об этом ранее заявляли в «Газпроме», это признают и в ЕС. Причина ценовой лихорадки - отсутствие долгосрочных контактов с поставщиком. Об этом не так давно еще раз напомнил вице-премьер России Александр Новак. От отметил, что Москва готова увеличить и добычу природного газа и его поставки потребителям на Западе, но для этого нужны соответствующие контрактные гарантии.

В то же время, отметил вице-премьер, это не быстрый процесс, так как политика Евросоюза была направлена на сокращение спроса. Кроме того, Новак предположил, что период высоких цен на газ в Европе завершится, как только сформируется достаточное предложение и будут созданы достаточные запасы в подземных хранилищах для того, чтобы надежно проходить зимний период.

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