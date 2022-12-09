Путин прибыл на саммит ВЕЭС в Бишкеке

Ожидается, что одной из тем саммита станет формирование общего рынка газа стран ЕАЭС.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке. Мероприятие проходит в здании Конгресс-холла. Российского лидера по приезде поприветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров.

Ожидается, что одной из тем саммита станет формирование общего рынка газа стран ЕАЭС. В частности, на встрече будут намечены ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, а также улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Более того, российская сторона изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в ЕАЭС организации в 2023 году.

В саммите принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также премьер-министры Армении и Узбекистана. Вместе с тем планируется обсуждение инициативы РФ о создании газового союза с Казахстаном и Узбекистаном.

Ранее Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС сможет укрепить их экономики.