В России впервые выявили более 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые за все время пандемии COVID-19 выявили больше 100 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Врачи зафиксировали 113 122 новых случаев. За минувшие 24 часа в больницах оказались 14 570 человек, 668 спасти не удалось.

«Выздоровело за сутки 30 010 человек, или на 1,7% больше по сравнению с 28 января 2022 года», - приводит РИА Новости сообщение оперштаба.

В 46 регионах страны отмечается увеличение госпитализаций больных. Без изменений ситуация только в двух регионах. Снижение общего числа направлений в стационар зафиксировано в 37 российских регионах.

Врачи призывают граждан активнее вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни. Несмотря на заявления некоторых экспертов, что новая разновидность коронавируса переносится легче, не стоит уповать на естественный иммунитет. Об этом ранее говорил врач-инфекционист Николай Малышев. С его слов, постковидный синдром после омикрон-штамма еще не изучен.