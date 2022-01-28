Инфекционист предупредил о рисках «естественной иммунизации» от COVID-19

Так называемая естественная иммунизация от COVID-19 - это не то, к чему стоит стремиться в условиях распространения малоизученного штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев. С его слов, отсроченные последствия «омикрона» до сих пор точно не известны.

«Говорят, мол, давайте переболеем - и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с "омикроном" всего два месяца, поэтому так называемая естественная иммунизация - это не тот идеал, к которому надо стремиться», - сказал Малышев в беседе с РИА Новости.

Накануне Москва обновила суточный антирекорд, врачи выявили 26 586 новых инфицированных. На этом фоне темпы вакцинации по-прежнему оставляют желать лучшего, заметила заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова. Она призвала граждан активнее ставить прививки, чтобы избежать тяжелого течения болезни и ее возможных осложнений.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что вакцинированные от коронавируса люди хоть и могут заразиться инфекцией, но недомогание у них будет протекать значительно в более легкой форме, чем у непривитых. Вакцинированный человек в случае заражения коронавирусом проболеет не более трех дней, объяснила терапевт. В свою очередь непривитый чувствует недомогание как минимум десять дней.