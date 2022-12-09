Ярость Ареса: как «древнегреческий» танк громит боевиков на полях сражений СВО

Сейчас взвод находится на Южно-Донецком направлении. Вскоре танковым экипажам вновь предстоит выполнять боевые задачи. К этому бойцы готовятся каждый день.

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Этот ритуал для Руслана Курбанова - ежедневный. Уже родной для него танк Т-80 всегда должен быть в порядке. Уроженец села Татиль с детства увлекался древнегреческой мифологией Отсюда и рисунок гоплита на корпусе танка, и позывной соответствующий - Арес.

«Данный позывной я выбрал себе в июне месяце. Вспомнил слова начальника Высшего Казанского Танкового Командного Краснознаменного училища, он сказал, какой офицер позывной себе выберет, так и будет воевать. У меня так и получилось. Я выбрал себе такой позывной. Приходится ему соответствовать», - признался Руслан.

Первые дни спецоперации он вспоминает постоянно. Уже 25-го февраля экипаж Ареса оказался во вражеском окружении в 60 километрах от Киева. Тогда танковый взвод 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота штурмовал аэропорт Гостомель. В критической ситуации Руслан взял командование взводом на себя и помог прорвать оборону противника.

«Мы нанесли им существенный урон. Это та часть биографии, когда мы уничтожили 36 единиц техники противника и 80 украинских националистов. Это было в тот момент, когда мы находились в окружении. Никто и представить не мог, что маленький танковый взвод способен на такое», - вспомнил Курбанов.

Ценой тяжелого ранения командир танкового взвода задачу выполнил. Уже тогда на него обратили внимание, но из-за долгого лечения на несколько месяцев Арес выпал из виду.

После возвращения в строй Руслан вместе со своим взводом еще раз сделал невозможное, но уже в ЛНР. Когда всего 60 человек выбили больше сотни украинских боевиков с высоты, которую те держали на протяжении последних 8 лет.

Со своими танкистами Руслан сражается с первых дней специальной военной операции. За Ареса эти парни готовы идти до последнего. Ведь он неоднократно спасал бойцов от гибели.

Сейчас взвод находится на Южно-Донецком направлении. Вскоре танковым экипажам вновь предстоит выполнять боевые задачи. К этому бойцы готовятся каждый день.

Ранее публиковались кадры прикрытия армейской авиации истребителями Су-35С в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов