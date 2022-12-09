«Там уже полыхает вовсю»: очевидица рассказала о начале пожара в химкинском ТЦ
Местная жительница Наталья рассказала «Звезде» о начале пожара в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки». Все началось с громкого взрыва, а затем здание объяло пламя.
«Дом завибрировал - взрыв и зарево. Я подумала, что что-то в доме взорвалось. Дошла до балкона, а там уже полыхает вовсю», - рассказала очевидица.
При этом некоторые жители опасались, что огонь перекинется на дом, но этого не произошло, так как торговый центр находится слишком далеко.
Сообщения о возгорании в ТЦ «Мега Химки» поступили утром 9 декабря. На момент прибытия спасателей у здания горела крыша. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности из пяти. Площадь возгорания достигла 18 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, жертвой пожара стал один человек.