«Там уже полыхает вовсю»: очевидица рассказала о начале пожара в химкинском ТЦ

Некоторые люди опасались, что огонь перекинется на жилой дом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Местная жительница Наталья рассказала «Звезде» о начале пожара в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки». Все началось с громкого взрыва, а затем здание объяло пламя.

«Дом завибрировал - взрыв и зарево. Я подумала, что что-то в доме взорвалось. Дошла до балкона, а там уже полыхает вовсю», - рассказала очевидица.

При этом некоторые жители опасались, что огонь перекинется на дом, но этого не произошло, так как торговый центр находится слишком далеко.

Сообщения о возгорании в ТЦ «Мега Химки» поступили утром 9 декабря. На момент прибытия спасателей у здания горела крыша. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности из пяти. Площадь возгорания достигла 18 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, жертвой пожара стал один человек.