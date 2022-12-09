Сотрудница ТЦ «Мега Химки» допустила, что взрывы в магазине OBI спровоцировала диверсия

Сотрудница торгового комплекса заверила, что в ТЦ постоянно проводились проверки, а также эффективно работала служба пожарной безопасности.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудница торгового центра «Мега Химки» в беседе со «Звездой» сделала предположение, из-за чего могли возникнуть взрывы в гипермаркете OBI. По ее словам, в торговом комплексе всегда эффективно работала охрана и служба пожарной безопасности.

«У нас соблюдается вся документация, у нас проверки постоянные. Совершенно это для нас неожиданно, это действительно шок. В моей жизни такого еще не происходило никогда. Я считаю, что это, возможно, какая-то диверсия, потому что кто оставался в ночь, слышали взрыв», - рассказала женщина.

Ранее прокурор Московской области сообщил, что жертвой масштабного возгорания в торговом центре «Мега Химки» стал сотрудник ТЦ. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 7 000 квадратных метров. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента.