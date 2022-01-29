Врачи назвали «приходящие и уходящие» симптомы «омикрона»

При омикрон-штамме новой коронавирусной инфекции у заболевших поражается вестибулярная система и возникает общая слабость в организме. Это приводит к появлению «уходящих и приходящих» или непостоянных симптомов болезни.

Инфицированные часто жалуются на звон в ушах, головокружения, беспричинно возникающее напряжение в глазных яблоках, снижение слуха и апатию, пишет Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

«Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу», - объяснили в NHS.

Что касается характерных симптомов при омикрон-штамме, то у заболевшего коронавирусом могут наблюдаться астения и головные боли. Об этом ранее рассказала терапевт Марина Астафьева, отметив, что эти проявления характерны и для других вирусных заболеваний. Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций часто становится обострение хронических заболеваний у человека.

Марина Астафьева предупредила, что недомогания человек будет испытывать и после перенесенного «омикрона», либо других вирусных болезней. Также она рассказала, что не нужно сразу после выздоровления пытаться вернуться к привычному образу жизни.