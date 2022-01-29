Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врачи назвали «приходящие и уходящие» симптомы «омикрона»

Ян Брацкий
10:27 29.01.2022
Специалисты отмечают, что при регулярных проявлениях подобных симптомов, необходимо обратиться к врачу и пройти дополнительные обследования.
Врачи назвали «приходящие и уходящие» симптомы «омикрона»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

При омикрон-штамме новой коронавирусной инфекции у заболевших поражается вестибулярная система и возникает общая слабость в организме. Это приводит к появлению «уходящих и приходящих» или непостоянных симптомов болезни.

Инфицированные часто жалуются на звон в ушах, головокружения, беспричинно возникающее напряжение в глазных яблоках, снижение слуха и апатию, пишет Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

«Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу», - объяснили в NHS.

Что касается характерных симптомов при омикрон-штамме, то у заболевшего коронавирусом могут наблюдаться астения и головные боли. Об этом ранее рассказала терапевт Марина Астафьева, отметив, что эти проявления характерны и для других вирусных заболеваний. Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций часто становится обострение хронических заболеваний у человека.

Марина Астафьева предупредила, что недомогания человек будет испытывать и после перенесенного «омикрона», либо других вирусных болезней. Также она рассказала, что не нужно сразу после выздоровления пытаться вернуться к привычному образу жизни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:58 Спорт
Видео
Легендарный номер 56: в Далласе устроили торжества в честь хоккеиста Зубова
10:01 Спорт
Медведева оштрафовали на $12 тысяч за перепалку с судьей в полуфинале Australian Open
09:58 В стране и мире
Посольство РФ рассказало, как США подстрекают Украину к силовым авантюрам на Донбассе
09:27 В стране и мире
Видео
В Архангельской области возбуждено дело после гибели многодетной семьи при пожаре
06:40 В стране и мире
Видео
Ошибка или халатность: что известно о гибели пациентов после гастроскопии в клинике Петербурга
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
В Кремле оценили шутку Нуланд о возможности прокачивать по СП-2 водку вместо газа
Видео
Легендарная «полуторка»: какую роль сыграл грузовик ГАЗ-АА в Победе в Великой Отечественной войне
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.