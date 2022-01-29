Росстат раскрыл данные о естественной убыли населения в 2021 году

Естественная убыль населения в Российской Федерации в 2021 года составил 1,04 миллиона человек. Такие данные опубликованы Федеральной службой государственной статистики.

Как следует из данных ведомства, смертность в прошедшем году выросла на 15,1% и составила 2,445 миллиона человек. Рождаемость же снизилась на 2,3%, она составила 1,4 миллиона человека в 2021 году.

Стоит отметить, что смертность выросла с учетом избыточной – от коронавирусной инфекции. По словам зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, показатели смертности без учета коронавируса в 2021 году уменьшились на 1,2%.

Голикова также обратила внимание, что стране по сравнению с 2020 годом наблюдается снижение смертности. Речь, в частности, идет о болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ (на 14,6 процента), туберкулезу всех форм (8,9 процента) и ВИЧ ( на 8,5 процента).