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Антонов: в тюрьме США Бут подвергался мощному физическому и психологическому давлению

Марина Крижановская
00:20 09.12.2022
Глава российского диппредства заверил, что дипломаты продолжат работу по вызволению всех попавших в американские тюрьмы россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Россиянин Виктор Бут, возвращаемый в Россию после долгих лет пребывания в американской тюрьме, подвергался там мощнейшему физическому и психологическому давлению. Это заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов. Он поздравил Бута с возвращением домой и воссоединением с семьей.

«Вы провели долгих 12 лет в американских застенках. Условия, в которых содержат наших граждан в тюрьмах США, простым людям сложно представить. Знаем о мощнейшем физическом и психологическом давлении на Вас. И все это Вы перенесли с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа», - сказал он в своем обращении.

Высокопоставленный дипломат выразил радость, что усилия, предпринимаемые МИДом и российской дипломатией, увенчались успехом. Антонов также пожелал освобожденному из заключения россиянину благополучия и счастья.

«Теперь, уже на свободе, в нашей прекрасной и великой России. Хотим заверить Вас, что будем продолжать энергичную работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы. Не успокоимся до тех пор, пока все наши соотечественники не вернутся домой», - подытожил посол Антонов.

Ранее в аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби состоялся обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США.

Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута был приговорен к 25 годам лишения свободы.

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