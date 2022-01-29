ЕС пригрозил России ответными мерами из-за запрета на въезд нескольким официальным лицам

Евросоюз пообещал ответить на решение МИД РФ расширить список официальных лиц ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Это следует из заявления европейской внешнеполитической службы.

«Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию», - сказано в документе.

Также там отмечается, что ЕС выражает сожаление по поводу такого решения РФ. В заявлении говорится, что этот шаг якобы подогревает атмосферу напряженности.

В пятницу, 28 января, Москва расширила список представителей стран-членов Европейского союза, которым запрещено въезжать на территорию Российской Федерации. Меры коснулись руководителей отдельных европейских частных военных компаний, действующих в различных регионах мира. Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС.