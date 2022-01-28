МИД расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва расширила список представителей стран-членов Европейского союза, которым запрещено въезжать на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают. Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС», - говорится в заявлении.

Также было добавлено, что российская сторона направила ноту в представительство ЕС, которое находится в Москве, ноту в связи с тем, что был расширен российский черный список.

Было отмечено, что РФ призывает партнеров в Брюсселе прислушаться к европейцам, которые говорят о необходимости отказа от «тупиковой политики санкций» в отношении РФ.