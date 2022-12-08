WSJ: адвокаты Трампа обнаружили два секретных документа на его объекте

При этом, несмотря на находку, экс-президент США и его адвокаты продолжают вести себя открыто.

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Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обнаружили два секретных документа на его объекте недвижимости, расположенном в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Отмечается, что на документах есть грифы секретности, и в настоящее время они переданы следствию.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Указано, что адвокаты Трампа по распоряжению судьи проверяли его недвижимость на наличие секретных материалов времен его президентства.

Также представитель экс-президента Стивен Ченг никак не прокомментировал информацию о находке. По его словам, что экс-президент США и его адвокаты продолжают вести себя открыто, невзирая на «беспрецедентное, незаконное и необоснованное нападение на (бывшего. - Прим. ред.) президента и его семью со стороны министерства юстиции».

Напомним, в начале августа Дональд Трамп сообщил об обысках в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Полицейские и агенты спецслужб искали документы, которые он забрал из Белого дома. Политик назвал произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.