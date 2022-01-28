Посол РФ рассказал, чем ограничивается сфера интересов Москвы и Каракаса в ВТС

Сфера взаимных интересов Москвы и Каракаса в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) ограничивается законами Венесуэлы. Такое заявление сделал российский посол Сергей Мелик-Багдасаров.

«На практике потенциальная сфера приложения взаимных интересов в этой области ограничивается Конституцией Венесуэлы, внутренним законодательством страны и ее международными обязательствами», - приводит РИА Новости его слова.

Дипломат в то же время уточнил, что в остальных вопросах это гармоничное сочетание потребностей и возможностей.

Помимо этого, он напомнил, что представители Венесуэлы неизменно и с огромным интересом принимают участие в различных мероприятиях, которые проходят в РФ.

«Взять хотя бы победу венесуэльской команды на этапе танкового биатлона на Армейских играх в 2021 году. Они всегда желанные гости!» - объяснил Мелик-Багдасаров.

Посол подчеркнул, что в дальнейшем «профиль участия Венесуэлы в мероприятиях по повышению профессиональной подготовки военных», а также интерес венесуэльской стороны к различным тематическим выставкам и программам, в том числе образовательным, будет только расти.

Отвечая на вопрос о том, ведется ли работа, направленная на подготовку визитов представителей Министерства обороны Венесуэлы в Россию и наоборот, он сообщил, что представители оборонных ведомств двух государств «поддерживают контакты на постоянной основе». По его словам, «работа ведется планово, по всей повестке дня и, разумеется, с учетом актуальных потребностей», продиктованных «непростой международной обстановкой».

Ранее Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что Боливарианская Республика Венесуэла заявила о готовности оказать России помощь при ухудшении отношений с США. Также посол на вопрос о том, почему Венесуэла не живет американской жизнью, сказал, что «венесуэльский народ хочет быть суверенным, независимым, хочет иметь свое государство, государство крепкое, мирное».