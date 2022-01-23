Посол РФ: Венесуэла готова поддержать Россию в случае обострения отношений с США

Боливарианская Республика Венесуэла изъявила готовность оказать Российской Федерации помощь при ухудшении отношений с Соединенными Штатами, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Безусловно, с тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, мне звонили венесуэльские политики, члены кабинета министров. Я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами», - сказал Сергей Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также посол Мелик-Багдасаров на вопрос «Почему Венесуэла живет своей а не американской жизнью», ответил, что «венесуэльский народ хочет быть суверенным, независимым, хочет иметь свое государство, государство крепкое, мирное».

«Венесуэла, в отличие от многих латиноамериканских стран, за 200 лет своей истории, не вела войн с соседями, да и не только с соседями. Венесуэльцы - мирные, трудолюбивые, умные люди», - подчеркнул российский посол в Венесуэле.

Тем временем, на Украину прибыла партия военной помощи из Соединенных Штатов. Сообщается, что партия включает около 200 тысяч фунтов летального вооружения и боеприпасы для украинских военнослужащих.