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Посол РФ: Венесуэла готова поддержать Россию в случае обострения отношений с США

Марина Крижановская
00:22 23.01.2022
Отмечается, что венесуэльская политическая элита мгновенно предложила оказать России поддержку в случае ухудшения отношений с США.
Посол РФ: Венесуэла готова поддержать Россию в случае обострения отношений с США
© Фото: Uwe Kraft imageBROKER.com Globallookpress
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Боливарианская Республика Венесуэла изъявила готовность оказать Российской Федерации помощь при ухудшении отношений с Соединенными Штатами, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Безусловно, с тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, мне звонили венесуэльские политики, члены кабинета министров. Я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами», - сказал Сергей Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также посол Мелик-Багдасаров на вопрос «Почему Венесуэла живет своей а не американской жизнью», ответил, что «венесуэльский народ хочет быть суверенным, независимым, хочет иметь свое государство, государство крепкое, мирное».

«Венесуэла, в отличие от многих латиноамериканских стран, за 200 лет своей истории, не вела войн с соседями, да и не только с соседями. Венесуэльцы - мирные, трудолюбивые, умные люди», - подчеркнул российский посол в Венесуэле.

Тем временем, на Украину прибыла партия военной помощи из Соединенных Штатов. Сообщается, что партия включает около 200 тысяч фунтов летального вооружения и боеприпасы для украинских военнослужащих.

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