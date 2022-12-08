В стране и мире Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео Елизавета Потейчук Луна - полная, а видимые размеры и блеск Марса - максимальные за двухлетний период. © Видео: Mohamed99982449, Twitter © Фото: Arturo Hernandez, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В Сети опубликовали фото одновременного противостояния Марса и его покрытия полной Луной. Противостоянием считается момент сближения Земли и Марса, при котором Солнце, Земля и Марс расположены на одной линии с Землей посередине. Явление происходит примерно через каждые два года. © kevirlam, Twitter Событие уникально тем, что покрытие Марса Луной в точности совпадает с моментом противостояния. Причем Луна - полная, а видимые размеры и блеск Марса - максимальные за двухлетний период. © naztronomy, Twitter Напомним, в конце октября жители России смогли понаблюдать за солнечным затмением. В сумерки средь бела дня глубже остальных погрузились север России и Сибирь. Лунный диск закрыл собой Солнце на 86% над территорией Ханты-Мансийского округа. Центральная, южная и европейская части России не остались обделенными. От Сочи до Нижнего Новгорода люди тоже могли наблюдать за редким явлением, хотя здесь наибольшая видимая фаза была всего около 70%. Экспертное мнение и аналитика