Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Луна - полная, а видимые размеры и блеск Марса - максимальные за двухлетний период.
© Видео: Mohamed99982449, Twitter © Фото: Arturo Hernandez, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Сети опубликовали фото одновременного противостояния Марса и его покрытия полной Луной. Противостоянием считается момент сближения Земли и Марса, при котором Солнце, Земля и Марс расположены на одной линии с Землей посередине. Явление происходит примерно через каждые два года.