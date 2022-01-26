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Терапевт рассказала об отличиях коронавируса у привитых и непривитых

Виктория Ивашечкина
02:57 26.01.2022
По словам эксперта, у вакцинированных продолжительность заболевания будет меньше.
Терапевт рассказала об отличиях коронавируса у привитых и непривитых
© Фото: pexels.com
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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что вакцинированные от коронавируса люди также могут заразиться инфекцией. Но недомогание у них будет протекать иначе, чем у непривитых, передает Sputnik

По словам эксперта, после прививки риск тяжелого течения заболевания практически исключается. Однако заболеть в легкой или средней форме все-таки можно. Терапевт объяснила, что симптомы могут появиться те же, что и у непривитых. К примеру, головная боль, слабость, боль в суставах и обильное потоотделение. Однако у привитых продолжительность заболевания будет меньше.

«Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», - добавила Лапа.

Вакцинированный человек в случае заражения коронавирусом проболеет не более трех дней, объяснила терапевт. В свою очередь непривитый чувствует недомогание как минимум десять дней.

Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление», - заключила врач.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о росте случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции в стране.
По словам главы службы, рост количества случаев, когда COVID-19 протекает без клинических проявлений, за последние две недели отмечается в 2,3 раза.

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