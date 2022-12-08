В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Количество жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до девяти

Елизавета Потейчук
09:23 08.12.2022
Трое пострадавших продолжают лечение в больнице.
Количество жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до девяти
© Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска, РИА Новости
Читайте нас на:

После взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске в больнице скончалась одна из пострадавших при обрушении дома. Таким образом, число жертв инцидента достигло девяти. Кроме того, трое пострадавших продолжают лечение в больнице, один из них в крайне находится тяжелом состоянии с отрицательной динамикой в ожоговом центре.

«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», - говорится в сообщении правительства Югры.

Напомним, взрыв прогремел вечером 4 декабря в одной из квартир дома по улице Мира. Взрывной волной разрушило перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:23 В стране и мире
Количество жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до девяти
07:33 В стране и мире
Бастрыкин заявил о необходимости права для СК неотложно арестовывать имущество до суда
06:18 Спорт
The Telegraph: российские теннисисты могут быть допущены к участию в Уимблдоне в 2023 году
05:01 Армия
Видео
Опасность неустойчивой погоды: как работают экипажи штурмовиков Су-25 в зоне СВО
00:00 Армия
Видео
В госпитале Бурденко с помощью 3D-моделирования спасли участника СВО, потерявшего часть лица
Популярное
Видео
Путин назвал значимым результатом появление в РФ новых территорий
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.