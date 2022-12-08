Количество жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до девяти

© Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска, РИА Новости

После взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске в больнице скончалась одна из пострадавших при обрушении дома. Таким образом, число жертв инцидента достигло девяти. Кроме того, трое пострадавших продолжают лечение в больнице, один из них в крайне находится тяжелом состоянии с отрицательной динамикой в ожоговом центре.

«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», - говорится в сообщении правительства Югры.

Напомним, взрыв прогремел вечером 4 декабря в одной из квартир дома по улице Мира. Взрывной волной разрушило перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона.