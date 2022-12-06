Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижневартовске завершились

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Поисковые и аварийные работы в доме, разрушенном в результате взрыва газа в Нижневартовске, завершены. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Спасатели, службы МЧС завершили поисково-спасательные работы в Нижневартовске», - написала Комарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что 4 декабря примерно 18.00 в одной из квартир дома №6 по улице Мира в городе Нижневартовске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушились два этажа, погибли восемь человек - двух погибших нашли сегодня под завалами.