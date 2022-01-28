Нуланд пошутила, что по «Северному потоку-2» можно было бы прокачивать водку вместо газа

Во время общения с журналистами, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если бы по российскому трубопроводу «Северный поток-2» в Европу прокачивалась водка вместо газа.

«Водка - это было бы неплохо», - ответила Нуланд с улыбкой в ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что трубопровод готов к прокачке чего угодно.

В ответ на замечание журналиста о полной готовности трубопровода к запуску Нуланд напомнила, что он еще не сертифицирован властями Евросоюза, пишет РИА Новости.

В настоящий момент газопровод проходит стадию сертификации. Как стало известно ранее, процедура будет продолжена после того, как будет завершена передача основных активов немецкой дочерней компании и закончится проверка необходимых документов. До этого компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, она будет являться владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах ФРГ. Было отмечено, что данная мера была необходимой для сертификации в соответствии с немецким законодательством.