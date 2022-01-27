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Медведев оценил причины препятствий для запуска «Северного потока - 2»

Ян Брацкий
12:26 27.01.2022
Строительство газопровода было завершено 10 сентября 2021 года и сейчас обе нити магистрали готовы к началу эксплуатации.
Медведев оценил причины препятствий для запуска «Северного потока - 2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
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Желающие «назло русским» блокировать работу газопровода «Северный поток-2» должны сначала поинтересоваться мнением европейцев, которые могут быть не готовы оплачивать подобную политику из своего кошелька. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

«Экономика Европы останавливается. Ну и что? В этом случае говорить: "Нет, мы назло русским, из-за того что они себя плохо ведут, будем блокировать "Северный поток", и пусть наши налогоплательщики платят за эту политику?" Ну пусть они у них и спросят, готовы ли они столько за газ платить. Вот, собственно, и все. Если они готовы расплачиваться за свои политические решения кошельком, деньгами своих налогоплательщиков, своих граждан, пусть так поступают», - заявил Медведева.

Энергетический проект «Северный поток-2» носит абсолютно экономический характер и выгоден как России, так и европейским потребителям, считает Медведев. Естественно, не всех такое положение вещей устраивает. Например США, чья позиция по данному вопросу также принимается во внимание.

«Это не только политика, в значительной степени не политика, это в значительной степени экономика была. Поэтому у меня никаких иллюзий в отношении целесообразности и вероятности введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" нет. Я уверен, что это должно быть сделано», - добавил Медведев.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря строили три года и 10 сентября 2021 года все работы были завершены. Сейчас обе нитки трубопровода заполнены техническим газом и готовы к началу эксплуатации.

Ранее стало известно, что процесс сертификации оператора участка трубопровода «Северный поток-2» вновь начнется после того, как будет завершена передача основных активов немецкой дочерней компании и закончится проверка необходимых документов. До этого компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, она будет являться владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах ФРГ. Было отмечено, что данная мера была необходимой для сертификации в соответствии с немецким законодательством.

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