Глава Роспотребнадзора предупредила, что в РФ пришел самый серьезный вариант гриппа

Анна Попова назвала симптомы заболевания, среди которых слабость, повышение температуры, общее недомогание, а также неприятные ощущения в носу и горле.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вариант гриппа, который пришел в страну в этом году, наносит серьезнейших ущерб здоровью. Она объяснила, что свиной грипп провоцирует множество осложнений. Более того, встречаются случаи летальных исходов из-за инфекции среди людей с ослабленным здоровьем, отметила Попова.

«Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в девятом году (2009-м. - Прим. ред.) он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, глава Роспотребнадзора назвала симптомы заболевания, среди которых слабость, повышение температуры, общее недомогание, а также неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период вируса, с ее слов, - несколько часов, максимальный - семь дней. Анна Попова также порекомендовала при обнаружении симптомов немедленно обращаться к врачу, чтобы распознать, грипп это или COVID-19.

Напомним, уже в 74-х регионах России выявили вирус свиного гриппа. В Научно-исследовательском центре Гамалеи разработали новую вакцину, которая сможет защитить от разных штаммов гриппа, в настоящее время препарат проходит вторую стадию испытаний.