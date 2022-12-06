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Свиной грипп наступает: эксперты рассказали, что ждать от опасного вируса

Ирина Елагина
Наталья Жадько
22:05 06.12.2022
Температура под 40, ломота в теле, сильная боль в горле и сухой кашель - как распознать Вирус H1N1.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Уже в 74-х регионах России выявили вирус так называемого свиного гриппа. Данные привел сегодня Роспотребнадзор. Инфекция быстро распространяется. За неделю заболеваемость выросла сразу на треть. Врачи отмечают тяжелое течение - температура до 40 градусов держится несколько дней. О других особенностях сезонного гриппа и о том, как защититься, расскажет Наталья Жадько.   

Температура под 40, ломота в теле, сильная боль в горле и сухой кашель - жалобы у пациентов одинаковые. Если еще на прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора зафиксировали рост заболеваемости в 55 регионах страны, то на этой - уже в 74-х.

«Этот эпидсезон особый. На фоне коронавирусной пандемии у нас два года не было гриппа. Это было вызвано тем, что были приняты беспрецедентные меры профилактики: ношение масок, соблюдение дистанции, локдауны. Это не создавало условий для развития гриппа. Сам по себе коронавирус вытеснял вирус гриппа. И коллективный иммунитет к гриппу ослаб за эти годы», - отметил Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН.

А значит, и болезнь может протекать очень тяжело. Этот сезон заболеваний для таких людей особо опасен - их иммунитет не знаком с другими патогенами, кроме ковидных. Еще в зоне риска, как обычно, старики, люди с ослабленным организмом и хроническими заболеваниями.

Вирус H1N1 заявил о себе еще в 2009 году. Тогда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию свиного гриппа – только лабораторно подтвержденных случаев зарегистрировали почти 500 тысяч в 140 странах мира. По официальным данным от болезни умерли больше 20 тысяч человек, по не подтвержденным - сотни. Но на этот раз вирусологи и врачи успокаивают. Паниковать и боятся массовой эпидемии не стоит.

 «Темпы роста заболеваемости не такие , чтобы объявлять пандемию. В данном случае можем говорить о традиционном течении гриппа. К весне с гриппом будет покончено», считает Георгий Сапронов, заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ УДП РФ.

Больше всего болеют в   — Москве и Санкт-Петербурге. Резкий рост числа инфицированных зафиксировали и других крупных городах - в Екатеринбурге, Саратове, Владивостоке, Курске, Волгограде. В Бурятии часть школьников перевели на дистанционное обучение, а в Красноярском крае подумывают ограничить посещение утренников в детсадах и школах. Врачи предупреждают - вирусы коварны, а самолечение может быть чревато последствиями.

Один из самых надежных и верных способов защитить себя от инфекции - вовремя пройти вакцинацию. Например, в Республике Коми от гриппа привились уже больше 300 тысяч человек, это около 39% населения. Тем не менее, только на прошлой  неделе за медицинской помощью обратились почти 10 тысяч человек. Среди них больные как с симптомами ОРВИ, так и со свиным гриппом.

Но даже прививку нужно делать вовремя. Для выработки иммунитета против свиного гриппа необходимо, как минимум, две-три недели. В Научно-исследовательском центре Гамалеи разработали новую вакцину, которая сможет защитить от разных штаммов гриппа.

«Эта вакцина основа на новой технологии для гриппозных вакцин ….ограничиться распространение вируса и будет иммунная защита», - рассказал Максим Шмаров, руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Пока вакцина проходит вторую стадию испытаний. Но привиться ранее существующими вакцинами еще не поздно, хотя врачи призывают поспешить - темпы роста заболеваемости уже выше, чем последние несколько лет. А еще медики напоминают о хорошо всем знакомым мерам профилактики. Они одинаковые как во время ковида, так и во время гриппа: дистанция, маски и чистые руки.

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