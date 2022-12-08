Посольство РФ в Вашингтоне отвергло резолюцию комитета сената США о «геноциде» на Украине
Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва отвергает резолюцию комитета сената США о признании «геноцидом» действий РФ на Украине. В заявлении дипмиссии говорится, что амекриканские законодатели жонглируют формулировками из документов ООН, а также ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе», чтобы аргументировать свою русофобию.
«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов», - сообщает посольство у себя в Telegram.
Вместе с тем посольство называло Капитолий конвейером по тиражированию антироссийских инициатив.
Ранее посол РФ в ФРГ заявил, что попытки украинских властей представить события 1932-1933 годов - так называемый голодомор - как геноцид народа Украины являются противоречащими здравому смыслу и разжигающими антироссийские настроения.