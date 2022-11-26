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Посол РФ в ФРГ назвал абсурдом намерение признать голодомор в СССР как геноцид украинцев

Марина Крижановская
02:16 26.11.2022
Посол России назвал непорядочными и недопустимыми попытки представлять общую трагедию многомиллионного советского народа, связанную с голодом, как целенаправленное истребление отдельной группы населения по этнической принадлежности - украинцев.
Посол РФ в ФРГ назвал абсурдом намерение признать голодомор в СССР как геноцид украинцев
© Фото: Christophe Gateau dpa Globallookpress
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Попытки украинских властей представить события 1932-1933 годов - так называемый голодомор - как геноцид народа Украины являются противоречащими здравому смыслу и разжигающими антироссийские настроения. С таким заявлением выступил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Он прокомментировал появившиеся в немецких СМИ заявления властей Германии о намерении 30 ноября обсудить вопрос о принятии резолюции, признающей голод 30-ых годов XX века как геноцид именно украинского народа.

Посол отметил, что в то тяжелое время от голода пострадало множество национальностей, от которого погибли свыше семи миллионов человек. Из них большее количество пришлось на российскую часть СССР и на территорию Казахстана (2,5 и 1,5 миллиона соответственно).

«Голодали и умирали от голода не только украинцы, но и русские, белорусы, татары, башкиры, казахи, чуваши, немцы Поволжья, представители других народов. Голод имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры советского правительства в рамках политики принудительной коллективизации. Реализация этих мер жестко обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР», - написал Сергей Нечаев в своей статье для немецкой газеты Junge Welt.

Высокопоставленный дипломат назвал такое намерение властей Германии «абсолютно антиисторическим, противоречащим фактам и здравому смыслу подходом».

«Представлять общую для многочисленных народов СССР трагедию голода начала 30-ых годов ХХ века как целенаправленное истребление отдельной группы населения по этнической принадлежности - украинцев, игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей, недопустимо и непорядочно. Целью такой линии, которая не имеет ничего общего с объективным подходом, является разжигание антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах», - подытожил посол Сергей Нечаев.

Ранее в беседе со «Звездой» президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил, когда Украина начнет переговоры с Россией. Глава Белоруссии сделал вывод, что пока Зеленский «сыт и накормлен, он, наверное, не страдает от отключения электричества и прочего», в отличие от мирных жителей на территории этой страны.

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