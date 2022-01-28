Более сотни курсантов Высшего военного командного училища выполнили первые прыжки с парашютом под Новосибирском
Свыше ста курсантов Высшего военного командного училища выполнили свои первые прыжки с парашютом в Новосибирской области. Молодые разведчики десантировались из вертолетов Ми-8АМТШ с высоты 800 метров.
Перед выполнением прыжков с курсантами провели тренировку, также инструкторы проверили парашютные системы. Такие занятия будут проходить как днем, так и ночью.
Всего же молодым военнослужащим предстоит совершить около тысячи прыжков до конца апреля.
Ранее сообщалось, что в Костромской области более полутора тысяч бойцов Ивановского соединения ВДВ произвели массовое десантирование с самолетов Ил-76. После приземления военнослужащие отработали тактические элементы по захвату и уничтожению объектов условного противника.
Материал подготовил: Роман Захаров