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Полторы тысячи десантников высадились с парашютами в Костромской области

18:34 19.01.2022
После приземления бойцы ВДВ отработали тактические элементы по захвату и уничтожению объектов условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сотни белых куполов в небе над заснеженными полями Костромской области раскрыли участники первого в этом году массового десантирования Ивановского соединения ВДВ.

В течение суток самолеты Ил-76 совершили 15 вылетов. В общей сложности десантировались более полутора тысяч военнослужащих. А после приземления бойцы ВДВ отработали тактические элементы по захвату и уничтожению объектов условного противника.

Ранее «Звезда» публиковала кадры десантирования БМД-2 в лучах утреннего костромского солнца.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Новейшая модификация самолета носит название Ил-76МД-90А. Запуск этой машины в производство связан с его переносом из Ташкента в Уьяновск, оцифровкой всех чертежей. Самолет получил новые двигатели, крыло, так нызываемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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