В преддверии реального боя: как мобилизованные совершенствуют владение танком Т-72 в тылу СВО

По завершении подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий.

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Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой подготовки танковых экипажей Центрального военного округа (ЦВО) из числа мобилизованных в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Так, экипажи танков Т-72 завершают освоение техники и совершенствование навыков огневой подготовки.

Военнослужащих обучают инструкторы, имеющие боевой опыт. Мобилизованные помимо стандартных приемов ведения огня из танкового вооружения осваивают способы поражения противника 125-ти миллиметровыми снарядами на большом расстоянии около четырех километров, выполняя стрельбу из укрытия по баллистической траектории, спаренного и зенитного пулеметов. При этом мишени для пулемета, имитирующие бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты врага, расположены на дистанции до двух километров.

По завершении подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, действуя в составе подразделений резерва и усиления.

Материал подготвили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.