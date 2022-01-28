Ксения Шойгу презентовала первую в России книгу об истории триатлона

В Московском Доме книги прошла презентация первого в России издания об истории триатлона. Его представила глава Федерации этого вида спорта - Ксения Шойгу. Она была одним из авторов. После автограф-сессии Ксения Шойгу рассказала, как возник замысел книги.

«Хотелось собрать всю историю воедино, хотелось собрать из первоисточников, от людей, которые строили триатлон и помогал ему развиваться... Получилось, мне кажется, очень интересно, душевно, потому что в основе книги лежат истории людей в международных стартах впервые», - Ксения Шойгу.

В книге собраны уникальные фотографии и документы, которые предоставили российские и зарубежные спортсмены и тренеры. Во время работы над изданием удалось совершить несколько открытий. В частности, было установлено, что в СССР первые соревнования по триатлону были проведены не в Эстонии, а в Литве - в 1983 году. Авторы нашли и одного и старейших спортсменов - Бориса Кириллова, который выступал на соревнованиях в возрасте 86 лет.

Есть также идея снять по книге фильм. По словам Ксении Шойгу, интересных фактов в ней столько, что хватит даже на сериал.