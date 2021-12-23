Ксения Шойгу завершила работу над книгой

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу продемонстрировала сигнальный образец новой книги «Триатлон. История», одним из авторов которой выступила сама глава спортивной федерации.

Это первое в России издание о том, как триатлон зарождался в мире и пришел в нашу страну. В книге-альбоме «Триатлон. История» собраны живые рассказы свидетелей значимых событий в этом виде спорта, а также многочисленные фотографии и документы, предоставленные действующими и бывшими триатлетами из России, Европы и Америки.

Образец книги размещен в Instagram-аккаунте Ксении Шойгу. Большинство архивов публикуется впервые. Кроме того, благодаря работе с отчетными протоколами авторы книги устранили ряд белых пятен в истории триатлона. В частности, установлено что в СССР впервые соревнования по этому виду спорта были проведены в Литве в 1983 году (ранее считалось, что триатлон пришел в Советский Союз позже и первый старт был дан в Эстонии).

«Для меня эта книга - своеобразное погружение в мир триатлона: как и где все начиналось? Когда и откуда пришло к нам? Я бы хотела, чтобы у людей, которые действительно любят этот спорт, сложилась полная картина, частью которой они тоже являются; чтобы стало понятно, что ты можешь гордиться тем, чем ты занимаешься», - поделилась Ксения Шойгу в предисловии к книге.

Вместе с Ксенией Шойгу над книгой работали сами атлеты и люди, которые стояли у истоков развития триатлона в Советском Союзе, проживающие как в России, так и за рубежом. Особое внимание в книге уделено паратриатлону и ветеранам триатлона. Как выяснилось, этому виду спорта все возрасты покорны, а один из героев книги, триатлет-любитель Борис Кириллов, выступает в более чем почтенном возрасте 86 лет.

«Мне кажется, что большая часть этой книги является объективной картиной. Хотя, конечно, субъективности добавляют и авторы, и мы, и я, в частности. От этой книги я жду, чтобы мы все поняли, что мы за сообщество, какие корни имеем и куда нам идти дальше», - отмечает Ксения Шойгу.

Стремительно набирающий популярность вид спорта покорил уже многих известных людей и даже руководителей регионов. Так, своим увлечением триатлоном в книге делятся губернаторы Курской области и Приморского края Роман Старовойт и Олег Кожемяко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и многие другие.

Ксения Шойгу рассказывает о том, как началось ее собственное увлечение триатлоном и через какие испытания пришлось пройти. Делится своими мечтами: осуществить велосипедный тур по России и получить звание кандидата в мастера спорта.

Первым право прочесть книгу «Триатлон. История» получил, как он себя сам называет, «болельщик в инвалидной коляске», факелоносец Олимпиады в Сочи, спортивный блогер Максим Миронов.

«Замечательная книга об истории триатлона займет достойное место в моем спортивном музее! Хочу, чтобы люди больше знали о спорте и о спортсменах», - написал Миронов.

Презентация книги «Триатлон. История» состоится 27 января в 19:00 в Московском доме книги на Новом Арбате. Для участия в мероприятии необходимо отправить заявку со своими данными на сайт edu@rustruathlon.ru.