Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Ксения Шойгу завершила работу над книгой

Анна Берестовая
00:09 23.12.2021
Ксения Шойгу завершила работу над книгой «Триатлон. История».
Ксения Шойгу завершила работу над книгой
© Фото: ksenia_shoigu Instagram
Читайте нас на:

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу продемонстрировала сигнальный образец новой книги «Триатлон. История», одним из авторов которой выступила сама глава спортивной федерации.

Это первое в России издание о том, как триатлон зарождался в мире и пришел в нашу страну. В книге-альбоме «Триатлон. История» собраны живые рассказы свидетелей значимых событий в этом виде спорта, а также многочисленные фотографии и документы, предоставленные действующими и бывшими триатлетами из России, Европы и Америки.

Образец книги размещен в Instagram-аккаунте Ксении Шойгу. Большинство архивов публикуется впервые. Кроме того, благодаря работе с отчетными протоколами авторы книги устранили ряд белых пятен в истории триатлона. В частности, установлено что в СССР впервые соревнования по этому виду спорта были проведены в Литве в 1983 году (ранее считалось, что триатлон пришел в Советский Союз позже и первый старт был дан в Эстонии).

«Для меня эта книга - своеобразное погружение в мир триатлона: как и где все начиналось? Когда и откуда пришло к нам? Я бы хотела, чтобы у людей, которые действительно любят этот спорт, сложилась полная картина, частью которой они тоже являются; чтобы стало понятно, что ты можешь гордиться тем, чем ты занимаешься», - поделилась Ксения Шойгу в предисловии к книге.

Вместе с Ксенией Шойгу над книгой работали сами атлеты и люди, которые стояли у истоков развития триатлона в Советском Союзе, проживающие как в России, так и за рубежом. Особое внимание в книге уделено паратриатлону и ветеранам триатлона. Как выяснилось, этому виду спорта все возрасты покорны, а один из героев книги, триатлет-любитель Борис Кириллов, выступает в более чем почтенном возрасте 86 лет.

«Мне кажется, что большая часть этой книги является объективной картиной. Хотя, конечно, субъективности добавляют и авторы, и мы, и я, в частности. От этой книги я жду, чтобы мы все поняли, что мы за сообщество, какие корни имеем и куда нам идти дальше», - отмечает Ксения Шойгу.

Стремительно набирающий популярность вид спорта покорил уже многих известных людей и даже руководителей регионов. Так, своим увлечением триатлоном в книге делятся губернаторы Курской области и Приморского края Роман Старовойт и Олег Кожемяко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и многие другие.

Ксения Шойгу рассказывает о том, как началось ее собственное увлечение триатлоном и через какие испытания пришлось пройти. Делится своими мечтами: осуществить велосипедный тур по России и получить звание кандидата в мастера спорта.

Первым право прочесть книгу «Триатлон. История» получил, как он себя сам называет, «болельщик в инвалидной коляске», факелоносец Олимпиады в Сочи, спортивный блогер Максим Миронов.

«Замечательная книга об истории триатлона займет достойное место в моем спортивном музее! Хочу, чтобы люди больше знали о спорте и о спортсменах», - написал Миронов.

Презентация книги «Триатлон. История» состоится 27 января в 19:00 в Московском доме книги на Новом Арбате. Для участия в мероприятии необходимо отправить заявку со своими данными на сайт edu@rustruathlon.ru.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:15 В стране и мире
Председатель Генассамблеи ООН сдал положительный тест на COVID-19
20:40 В стране и мире
В Кремле выразили надежду на начало переговоров по гарантиям безопасности РФ в январе
18:37 Армия
Шойгу заявил, что численность контрактников более чем в два раза превышает количество призывников
19:42 В стране и мире
Видео
Взрыв газа произошел в жилом доме в Каспийске
18:56 Армия
Начальник Генштаба Герасимов обсудил вопросы безопасности с американским коллегой
Популярное
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Видео
«Мы не понимали уровень ее знаний»: в МГУ рассказали об обучении Алисы Тепляковой
Видео
Опубликовано видео допроса напавшего на фигуриста Соловьева
Видео
«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.