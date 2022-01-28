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Медведев назвал бедность ключевой проблемой страны

Ян Брацкий
07:50 28.01.2022
По мнению зампреда Совета безопасности, с ней связаны проблемы здоровья, преступности и целый ряд других проблем.
Медведев назвал бедность ключевой проблемой страны
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Бедность населения и его невысокие доходы являются ключевой проблемой, которая влечет за собой ряд других. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.  

«Проблема бедности, низких доходов - это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер, - сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Со слов зампреда Совбеза, проблема бедности не единственная. Существуют проблемы технологического отставания, коррупции, необходимости создания более современной, инновационной экономики. Все эти темы сейчас на повестке дня, заверил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал борьбу с бедностью безусловным приоритетом власти. В качестве мер для повышения доходов граждан российский лидер привел следующие: адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, новые рабочие места, сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

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