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Бастрыкин заявил о необходимости права для СК неотложно арестовывать имущество до суда

Елизавета Потейчук
07:33 08.12.2022
Сейчас следователи имеют право накладывать неотложный арест на вещи, заложенные или сданные на хранение в ломбард, а именно деньги, ценности, авто, принадлежащие фигуранту, или иное имущество.
Бастрыкин заявил о необходимости права для СК неотложно арестовывать имущество до суда
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство нуждается в получении возможности неотложно арестовывать имущество фигурантов и связанных с ними лиц до суда. В ведомстве указали, что предложение направлено на повышение эффективности борьбы с коррупцией.

«В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, а не только в отношении имущества, перечисленного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (то есть имущества, подлежащего конфискации)», - сказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

В настоящее время, согласно законодательству, следователи имеют право накладывать неотложный арест на вещи, заложенные или сданные на хранение в ломбард, а именно деньги, ценности, авто, принадлежащие фигуранту, или иное имущество.

Кроме того, в СК считают, что противодействие коррупции в разы улучшится, если следствие получит право неотложно арестовывать и имущество, находящееся у других лиц, связанных с фигурантами. Однако сотрудник СК все равно обязан обратиться в суд за решением.

Ранее Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность».

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