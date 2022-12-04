Глава СК заверил, что его ведомство всегда будет стоять на страже справедливости и гуманности.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность». Награду на торжественной церемонии главе СК вручил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета Ассоциации юристов России Дмитрий Медведев.

Бастрыкин поблагодарил собравшихся, а также представителей СК и других правоохранительных органов, включая МВД и ФСБ, которые помогают расследовать преступления украинских властей.

«Заверяю вас, что Следственный комитет Российской Федерации всегда будет стоять на страже законности, справедливости, гуманности и торжества истины», — сказал Бастрыкин.

Ранее глава СК поручил возбудить уголовное дело по фактам убийств и пыток мирных жителей в Купянске Харьковской области.