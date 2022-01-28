СМИ стало известно о планах Минтруда объединить ПФР и ФСС

К 2023 году правительство планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на материалы Министерства труда РФ.

Согласно публикации, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Автора идеи полагают, что при минимальном росте нагрузки на бизнес это сможет увеличить размер нескольких соцвыплат для населения в полтора раза.

«Реформа фондов сделает получение социальных услуг также более удобным - за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы», - говорится в статье.

Как ожидается, новая структура будет иметь статус «внебюджетный фонд» в то время, как ПФР и ФСС являются государственными учреждениями. Регулировать работу нового фонда будет Минтруд, но при этом будет создан наблюдательный совет.

Источники издания отметили, что трудовое ведомство собирается представить федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%. Предполагается, что индексация пенсий пройдет с 1 января текущего года.