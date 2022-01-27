Стрельба продолжается: Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в нарушении тишины на границе

На границе Киргизии и Таджикистана продолжается стрельба с обоих сторон. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии таджикского города Исфара.

В Бишкеке виновниками срыва режима прекращения огня назвали таджикскую сторону. В свою очередь, в Душанбе заявили, что киргизские беспилотники нарушили воздушное пространство республики.

Известно о четырех раненых киргизских военных и о 13 - таджикских.

Конфликт между пограничниками Киргизии и Таджикистана начался в четверг, 27 января. По версии Киргизии, автомобиль таджикских военных перекрыл автодорогу между киргизскими городами Исфану и Баткен. В соседней же республике говорят о том, что киргизы забрасывали камнями автомобили с таджикскими номерами.

Таджикско-киргизская граница периодически становится зоной конфликта. В конце апреля 2021 года конфликт перерос в боестолкновение, в ходе которого 55 человек погибли и порядка 300 пострадали.