Методичное оттеснение: кадры освобождения населенного пункта ДНР морпехами 155-й бригады ТОФ

Морпехи ведут огонь по противнику, который превратил оставленные жителями дома в защищенные огневые точки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с другими подразделениями группировки Восточного военного округа (ВВО) и отрядами народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают наступление на позиции украинских националистов. Российские бойцы освобождают населенные пункты ДНР от боевиков на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.

Кадры боя морских пехотинцев ТОФ за один из населенных пунктов республики публикует Министерство обороны России. Продвигаясь вглубь поселка, морпехи ведут огонь по противнику, который превратил оставленные жителями дома в защищенные огневые точки. Выбив националистов из частного сектора, морские пехотинцы методично оттесняют их к окраинам населенного пункта.

В составе подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты успешно действуют мобилизованные военнослужащие, которые прошли полный курс практической подготовки, боевое слаживание и недавно усилили соединение.

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Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.