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«Пробивает любую броню»: кадры работы ПТРК «Штурм» в зоне спецоперации

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
05:02 08.12.2022
«Штурм» способен уничтожить маневрирующую мишень на расстоянии 4 километров. В рамках боевых задач расчеты ПТРК уничтожают вражеские беспилотники, пехоту и танковую броню.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Донецкой народной Республике на линии боевого соприкосновения работают расчеты противотанковых комплексов «Штурм». Комплексы используют для ударов по беспилотникам и пехоте украинских боевиков, а также чтобы пробивать танковую броню противника.

Гранатометчик с говорящим позывным «Татарин» с первых дней спецоперации управляет противотанковым комплексом «Штурм». Он показывает «боевые ранения», которые машина получила еще весной. Тогда расчет работал на Изюмском направлении и помогал пехоте взламывать очередной укрепрайон.

«Выбрали позицию, замаскировались. Но, по сведениям, нас заметил вражеский беспилотник и открыли минометный огонь по нам», - рассказал «Татарин».

Атаку удалось отбить быстро. Комплекс сильно не пострадал. Зато расчет получил настоящее боевое крещение.

Комплекс с характерным названием «Штурм» оснащен двумя видами ракет 9М114 и 9М120. Их выбирают в зависимости от цели. Первые используют для ударов по беспилотникам и вражеской пехоте, а вторые могут пробить броню любого танка. Ракета самонаводящаяся, она оснащена лазерным прицелом. С момента выпуска до попадания в цель за ней следит оператор.

Ракета способна уничтожить маневрирующую мишень, которая находится на расстоянии 4 километра. При этом «Штурмом» управляет расчет всего из двух человек.

«Пробивает любую броню. Можно стрелять по низко-летящим целям. По вертолетам, по беспилотникам. По укрепрайонам, по ДОТАМ по ДЗОТАМ. В целом более десяти целей уничтожено за последние недели. Со счета, если честно, сбились уже. Не могу сказать точную цифру», - поделился командир батареи ПТРК «Штурм» с позывным «Анкара».

Мобильный комплекс меняет позиции несколько раз в день, чтобы остаться незамеченным для вражеских беспилотников. А если в воздухе наблюдается подозрительная активность, «Штурму» нужно всего три минуты, чтобы открыть огонь.

Ранее «Звезда» показала кадры подавления «натовских» гаубиц M777 ударами «Гиацинтов».

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