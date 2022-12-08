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CNN: в США рассматривают запрос Украины на поставки кассетных боеприпасов

Анастасия Бобылева
05:44 08.12.2022
Администрация Байдена рассматривает этот запрос уже несколько месяцев.
CNN: в США рассматривают запрос Украины на поставки кассетных боеприпасов
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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Вашингтон рассматривает запрос киевских властей на поставки кассетных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Администрация американского президента Джо Байдена не отвергла просьбу на начальном этапе и рассматривает ее на протяжении нескольких месяцев. CNN считает, что это «один из самых противоречивых запросов» с начала СВО.

Отмечается, что Вашингтон может использовать подобное вооружение только в крайнем случае, если иссякнут запасы другого оружия. Пока представители администрации президента не рассматривают серьезно возможность поставок кассетных боеприпасов Украине, однако в теории Байден может преодолеть ограничения Конгресса и поспособствовать передаче вооружения Киеву.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры с Ближним Востоком о передаче Украине ПВО NASAMS. По имеющимся данным, Белый Дом хочет согласовать поставку ЗРК в течение 3-6 месяцев.

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