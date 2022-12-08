CNN: в США рассматривают запрос Украины на поставки кассетных боеприпасов
Вашингтон рассматривает запрос киевских властей на поставки кассетных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал CNN.
Администрация американского президента Джо Байдена не отвергла просьбу на начальном этапе и рассматривает ее на протяжении нескольких месяцев. CNN считает, что это «один из самых противоречивых запросов» с начала СВО.
Отмечается, что Вашингтон может использовать подобное вооружение только в крайнем случае, если иссякнут запасы другого оружия. Пока представители администрации президента не рассматривают серьезно возможность поставок кассетных боеприпасов Украине, однако в теории Байден может преодолеть ограничения Конгресса и поспособствовать передаче вооружения Киеву.
Ранее сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры с Ближним Востоком о передаче Украине ПВО NASAMS. По имеющимся данным, Белый Дом хочет согласовать поставку ЗРК в течение 3-6 месяцев.