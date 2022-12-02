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США ведут переговоры с ближневосточными странами о передаче Украине ПВО NASAMS

Сергей Лебедев
08:54 02.12.2022
Такой способ поставки NASAMS выбрали из-за того, что он быстрее производства «с нуля».
США ведут переговоры с ближневосточными странами о передаче Украине ПВО NASAMS
© Фото: MKFI, Wikimedia
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США и их союзники по НАТО ведут переговоры с рядом ближневосточных стран о передаче систем противовоздушной обороны NASAMS Украине. Об этом со ссылкой на генерального директора компании-производителя Raytheon Грега Хейса сообщает издание Politico.

По словам представителя оборонного подрядчика, Белый Дом хочет согласовать поставку ЗРК в течение 3-6 месяцев. Такой способ поставки NASAMS выбрали из-за того, что он быстрее производства «с нуля».

«Производство этих комплексов занимает 24 месяца, что, однако, не означает, что через 24 месяца они будут поставлены», - говорится в публикации.

Ранее стало известно о контракте, подписанном США с компанией Raytheon, на закупку систем ПВО NASAMS для Украины. В качества стоимости данной поставки вооружения называлась сумма в $1,2 млрд.

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