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Эшелон с техникой ВВО убыл из Амурской области в Белоруссию

05:15 28.01.2022
После прибытия в пункт назначения личный состав на штатной технике пройдет маршем в заданные районы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения Вооруженных сил РФ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислоцировать в Белоруссию. Туда отбыл очередной эшелон с техникой подразделений МТО Восточного военного округа из Амурской области.

После прибытия в пункт назначения личный состав на штатной технике пройдет маршем в заданные районы. Там военнослужащим предстоит участвовать в мероприятиях по обслуживанию парков боевых машин и инженерному оборудованию полевых лагерей.

Ранее многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа завершили перебазирование в Белоруссию. Они также будут привлечены к проверке сил реагирования Союзного государства. Для прибытия в пункт назначения экипажи преодолели около восьми тысяч километров.

Проверка сил реагирования пройдет в два этапа. На первом этапе 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии. В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля военные двух стран проведут совместные учения «Союзная решимость-2022».

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Олег Давыденко.

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