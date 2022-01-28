Эшелон с техникой ВВО убыл из Амурской области в Белоруссию

Подразделения Вооруженных сил РФ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислоцировать в Белоруссию. Туда отбыл очередной эшелон с техникой подразделений МТО Восточного военного округа из Амурской области.

После прибытия в пункт назначения личный состав на штатной технике пройдет маршем в заданные районы. Там военнослужащим предстоит участвовать в мероприятиях по обслуживанию парков боевых машин и инженерному оборудованию полевых лагерей.

Ранее многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа завершили перебазирование в Белоруссию. Они также будут привлечены к проверке сил реагирования Союзного государства. Для прибытия в пункт назначения экипажи преодолели около восьми тысяч километров.

Проверка сил реагирования пройдет в два этапа. На первом этапе 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии. В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля военные двух стран проведут совместные учения «Союзная решимость-2022».

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Олег Давыденко.