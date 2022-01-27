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Су-35С ВВО завершили перебазирование в Белоруссию

05:00 27.01.2022
Позже они будут привлечены к проверке сил реагирования Союзного государства.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа завершили перебазирование в Белоруссию. Позже они будут привлечены к проверке сил реагирования Союзного государства.

Экипажи вылетели из Хабаровского края. Для прибытия в пункт назначения они преодолели около восьми тысяч километров. Во время перелета были совершены две промежуточных посадки на аэродромах ЦВО.

Разработка маршрутов велась с тщательным просчетом метеоусловий. Авиационные штурманы также учли возможности максимального беспосадочного полета истребителей.

Экипажам предстоит ознакомиться с маршрутами полетов над территорией Белоруссии. После этого Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки вопросов функционирования единой системы противовоздушной обороны Союзного государства.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, пройдет передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии. Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля – в этот период состоятся совместные учения «Союзная решимость-2022».

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Андрей Работнов.

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