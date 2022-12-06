Вучич заявил о неизменности позиции Сербии по санкциям против России

Сербия не поддержит декларацию о санкциях в отношении России.

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Сербия не подпишет декларацию о поддержке антироссийских санкций. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ответ на призыв участников саммита ЕС – Западные Балканы в Албании ко всем странам ЕС о необходимости поддержать санкции против России.

«Декларация о санкциях против России не изменит позицию Сербии», - процитировало сербского лидера РИА Новости.

Ранее на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Тиране премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович анонсировал принятие декларации, по которой членов ЕС обяжут согласовывать внешнюю политику с ЕС.

Напомним, что президент Сербии неоднократно заявлял, что его страна не введет санкции в отношении Российской Федерации и он горжится тем, что «мы 240 дней проводим самостоятельную политику».