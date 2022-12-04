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Российский разведчик спецназа Западного военного округа (ЗВО) в селе Новоселовское Луганской Народной Республики рассказал, как украинский националист сумел покинуть поле боя после того, как ему оторвало ногу. По мнению бойца, боевик мог находиться под действием психотропных или наркотических веществ.

«В одном из недавних выходов на задачу, буквально полторы - две недели назад, я обнаружил такой факт, сообщил всем об этом. Кстати, потом подтвердилось в атаке "Кракена" (националистическое подразделение - ред.). Один из военнослужащих Збройных сил Украины [Вооруженных сил Украины] после получения очень серьезного ранения ноги - ему оторвало ногу чуть выше колена - просто перекатился, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел», - сказал он в интервью РИА Новости.

Боец предположил, что «человек был под каким-то препаратом, который просто делает из человека не то, что машину, а какого-то нечеловека». Также он поделился еще одним случаем, связанным с украинским националистическим подразделением «Кракен».

«Буквально два дня проходит - атака "Кракена", когда они идут десять человек в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего. Их сначала поддержал миномет, польский 60-миллиметровый, затем уже они пошли», - рассказал военнослужащий.

Ранее главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко заявил, что Запад испытывал на Украине наркосодержащие анальгетики. Подобные вещества были разработаны для военных НАТО. Врач подчеркнул, что испытания проводились именно на Украине, а не в месте разработки, потому что украинским специалистам можно было платить меньше, чем европейским.