Шольц заявил о намерении баллотироваться на пост канцлера в 2025 году

Он также выразил желание, чтобы «правительственная коалиция была на прочных позициях» для получения мандата на руководство кабмином.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении баллотироваться на пост главы правительства Федеративной Республики Германия. Следующие выборы в Бундестаг состоятся в 2025 году. О своем намерении Шольц рассказал в интервью нескольким немецким газетам.

«Разумеется, я выдвину свою кандидатуру. Я хочу, чтобы правительственная коалиция была на прочных позициях, чтобы вновь получить мандат на руководство кабинетом министров», - приводит его слова ТАСС.

Немногим ранее приводилась информация о предотвращении в Германии вооруженного переворота. Члены крайне правой экстремистской группировки хотели устроить в ФРГ беспорядки, свергнуть Бундестаг и организовать новую армию.