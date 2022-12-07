«Штурм Рейхстага и кража канцлера»: что известно о предотвращении переворота в Германии

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

В Германии предотвращен вооруженный переворот. С таким сенсационным заявлением выступил Генеральный прокурор страны, объясняя крупнейшую в истории страны спецоперацию - десятки арестов и сотни обысков, проведенных в один день. Члены крайне правой экстремистской группировки хотели устроить в Германии беспорядки, свергнуть Бундестаг и организовать новую армию. Во главе заговора - представители немецкой аристократии. Не обошлось без упоминаний России.

В немецких СМИ эту полицейскую операцию назвали самой масштабной за всю историю ФРГ. Около 3000 сотрудников силовых структур одновременно обыскивают 130 объектов в 11 федеральных землях. Под следствием оказались 52 человека 25 из них арестованы. Задержания прошли в самых разных регионах страны. Все фигуранты уголовного дела подозреваются в попытке государственного переворота.

«Подозреваемые принадлежат к террористической организации, которая была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель преодолеть существующий государственный строй в Германии и заменить его своей собственной формой государства, контуры которой уже разработаны», - заявил Генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк.

Как пояснили в Генеральной прокуратуре, заговорщики планировали заменить президента Штанмайера и канцлера Олафа Шольца двойниками, а после при поддержке военных сформировать переходное правительство. Роль будущего главы государства, по данным следствия, отводилась князю Рейсскому Генриху тринадцатому. В роду князей Рейских есть и магистр Тевтонского ордена. На протяжении веков фамилия тесно переплеталась с российскими и британскими монархами. На роль военного лидера переворота выдвигают некоего отставного подполковника Рюдигера, который до с 93 по 96 годы командовал 251 десантным полком. Он якобы готовил к бунту немецких в том числе действующих спецназовцев. Впрочем, российские германисты, такую версию считают мало вероятной.

«Якобы задействованы чуть ли не высшие чины бундесвера. На мой взгляд, это мало вероятно, потому что генералитет и офицерский корпус германской армии каждого кандидата рассматривают буквально под лупой на предмет его не соответствия требованиям основного закона страны и требования либерально-демократического строя страны. Предположить, что до уровня генерала дослужились люди, связанные с ультраправыми партиями, нереально», - рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

По версии следствия основной костяк заговорщиков состоял из представителей праворадикальной группировки под названием «Рейхсбюргер». Сторонники которого не признают ФРГ ее законы и правительства , убеждены, что до сих пор существует «германский рейх» в границах 1871 года, и считают что страна оккупирована западными союзниками. Неоднократно участники этого движения нападали с оружием на представителей власти. И по версии некоторых политологов, кризис накрывший Германию, идеальная почва для прорастания идеологического зерна первого рейха.



Кроме того, по данным Генеральной прокуратуры в подготовке государственного переворота участвовали члены оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Так в числе 25 арестованных и Биргит Малсак-Винкеман. Судья и бывший депутат Бундестага от упомянутой партии АДГ. По версии следствия, со времен работы в парламенте она ориентируется в здании Рейхстага и хорошо умеет стрелять. В самом оппозиционном движении считают все эти аресты политическим пиаром, в котором действующее правительство преследует сразу несколько целей.

«Все это шоу, весь этот балаган с заговором это все, конечно же, с одной стороны отвлечь население от важных проблем. С другой стороны попытка заткнуть рот оппозиции. Причем возраст заговорщиков он довольно солидный. Принцу 71 год, солдатам ГДР тоже за 60. Вот эти старики собрались штурмовать Рейхстаг и выкрасть канцлера, для меня это звучит как юмористическое шоу», - объяснил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

Также появились данные о задержании некоего гражданина России, который по версии следствия пытался связать заговорщиков с представителями нашей страны. В СМИ тут же принялись искать российский след в готовящемся перевороте. Правда, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, о предполагаемых мятежниках в Кремле слышат впервые.

«Это скорее внутренняя проблема ФРГ и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Мы узнали тоже из сообщений СМИ, нам нечего сказать об этом», - сказал Дмитрий Песков.

Слова Дмитрия Пескова полностью подтверждают и в Генеральной прокуратуре Германии, так что, похоже, конспирологические теории, таковыми так и останутся.

По версии журнала Spiegel, задержанные в Германии правые экстремисты при подготовке штурма Бундестага брали за образец штурм Капитолия сторонниками Трампа. Кроме этого, стало известно о задержании подозреваемых в госперевороте - в Австрии и Италии. В скором времени их передадут немецкой стороне.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер сравнила радикалов, готовивших госпереворот, с опасной пропастью. Она отметила, что экстремисты руководствовались «фантазиями о насильственном перевороте и идеологии заговора», и заявила, что органы правопорядка будут и впредь пресекать подобные противоправные проявления.